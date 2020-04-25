Число умерших от COVID-19 в Великобритании превысило 20 тысяч

ЛОНДОН, 25 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании число скончавшихся от коронавируса превысило 20 тысяч человек, количество заболевших превысило 148 тысяч, свидетельствуют данные минздрава.
За сутки от коронавируса в британских больницах скончались 813 человек, количество заболевших увеличилось на 4 913 человек. Общее число жертв составило 20 319 человек, заразившихся – 148 377. Днем ранее эти показатели составляли 19 506 и 143 464 соответственно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.