Число умерших от COVID-19 в Великобритании превысило 20 тысяч

За сутки от коронавируса в британских больницах скончались 813 человек, количество заболевших увеличилось на 4 913 человек. Общее число жертв составило 20 319 человек, заразившихся – 148 377. Днем ранее эти показатели составляли 19 506 и 143 464 соответственно.