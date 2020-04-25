В Норвегии отменили до сентября фестивали численностью более 500 человек

"Правительство намерено продлить запрет на все фестивали и другие мероприятия с участием более 500 человек до 1 сентября". – приводит телекомпания слова министра, который отметил, что эти расчеты базируются на рекомендациях института общественного здравоохранения Норвегии.
Всего в Норвегии число зараженных коронавирусом приближается к 7,5 тысячи, за последние сутки зарегистрировано 59 новых случаев, по данным института общественного здравоохранения королевства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.