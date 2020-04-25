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2020-04-25T17:31
https://ria.ru/20200425/1570570237.html
Бурджанадзе раскритиковала власти Грузии за угрозу Украине отозвать посла
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РИА Новости

Бурджанадзе раскритиковала власти Грузии за угрозу Украине отозвать посла

17:31 25.04.2020
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Нино Бурджанадзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 25 апр – РИА Новости. Грузинские власти ведут себя неправильно, когда угрожают Украине отозвать своего посла, если бывший президент Михаил Саакашвили будет назначен вице-премьером, считает экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе.
Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа". Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что если "разыскиваемого и осужденного" в Грузии Саакашвили назначат в кабмин Украины, Тбилиси отзовет своего посла из Киева "как минимум для консультаций".
Бывший губернатор Одесской области Украины и лидер политической партии Рух нових сил Михаил Саакашвили во время митинга в Киеве
24 апреля, 08:00
Михаил Саакашвили — лучшее, что есть у Запада для Украины
"Это не вина Украины, это вина руководства Грузии, которое нигде не уважают и не учитывают. Власти Грузии постарались и смогли испортить отношения с Азербайджаном, с Арменией, с Западом, не смогли улучшить отношения с Россией, а теперь с нашим стратегическим партнером Украиной говорят чуть ли не о разрыве дипотношений", - заявила политик в эфире телекомпании "Пирвели".
По ее словам, в таком случае Грузия могла бы разорвать дипломатические отношения со всеми странами, где Саакашвили проживал и читал лекции.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
23 апреля, 23:25
Саакашвили должен отбыть приговор грузинского суда, заявил депутат Рады
228035334
Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиНино БурджанадзеГрузияУкраинаВ мире
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