Бурджанадзе раскритиковала власти Грузии за угрозу Украине отозвать посла

Михаил Саакашвили — лучшее, что есть у Запада для Украины

Михаил Саакашвили — лучшее, что есть у Запада для Украины

По ее словам, в таком случае Грузия могла бы разорвать дипломатические отношения со всеми странами, где Саакашвили проживал и читал лекции.