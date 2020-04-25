Бурджанадзе раскритиковала власти Грузии за угрозу Украине отозвать посла

ТБИЛИСИ, 25 апр – РИА Новости. Грузинские власти ведут себя неправильно, когда угрожают Украине отозвать своего посла, если бывший президент Михаил Саакашвили будет назначен вице-премьером, считает экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе.
Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. За назначение должна проголосовать Верховная рада, однако поддержки его кандидатуры среди депутатов пока нет, в том числе в пропрезидентской фракции "Слуга народа". Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что если "разыскиваемого и осужденного" в Грузии Саакашвили назначат в кабмин Украины, Тбилиси отзовет своего посла из Киева "как минимум для консультаций".
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"Это не вина Украины, это вина руководства Грузии, которое нигде не уважают и не учитывают. Власти Грузии постарались и смогли испортить отношения с Азербайджаном, с Арменией, с Западом, не смогли улучшить отношения с Россией, а теперь с нашим стратегическим партнером Украиной говорят чуть ли не о разрыве дипотношений", - заявила политик в эфире телекомпании "Пирвели".
По ее словам, в таком случае Грузия могла бы разорвать дипломатические отношения со всеми странами, где Саакашвили проживал и читал лекции.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.