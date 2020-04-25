На вывозной рейс Дубай – Уфа – Екатеринбург смогут попасть все россияне

"На рейс №3804 Дубай - Уфа – Екатеринбург, который вылетает 26 апреля 2020 года в 13.50 (местное время, 14:50 мск), смогут попасть все граждане России", - сообщил представитель министерства в Telegram-канале "Коронавирус: рейсы в РФ".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.