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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T17:31
https://ria.ru/20200425/1570570202.html
На вывозной рейс Дубай – Уфа – Екатеринбург смогут попасть все россияне
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

На вывозной рейс Дубай – Уфа – Екатеринбург смогут попасть все россияне

17:31 25.04.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На вывозной рейс ДубайУфа - Екатеринбург в воскресенье смогут попасть все россияне, а не только жители Поволжья и Урала, как предполагалось ранее, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"На рейс №3804 Дубай - Уфа – Екатеринбург, который вылетает 26 апреля 2020 года в 13.50 (местное время, 14:50 мск), смогут попасть все граждане России", - сообщил представитель министерства в Telegram-канале "Коронавирус: рейсы в РФ".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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