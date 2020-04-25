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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T17:27
https://ria.ru/20200425/1570570156.html
В Мурманске началась тотальная дезинфекция
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568683175_0:0:3170:1783_1036x0_80_0_0_898a653838a5ac8968fd7a8d4ce445e6.jpg
РИА Новости

В Мурманске началась тотальная дезинфекция

17:27 25.04.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовСанитарная обработка отеля в Мурманске
Санитарная обработка отеля в Мурманске
© РИА Новости / Павел Львов
МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Тотальная дезинфекция мест массового пользования началась в Мурманске для предотвращения распространения коронавируса, сообщили в оперштабе региона.
"С целью предотвращения распространения коронавируса в нашем регионе запущена дезинфекция мест массового пользования: торговые центры, вокзалы и другие локации, где бывает много людей, будут поэтапно проходить санитарную обработку", - говорится в сообщении.
В ночь на субботу на железнодорожном вокзале Мурманска была проведена дезинфекция помещений. Сотрудники МЧС обработали спецраствором все поверхности в здании железнодорожного вокзала областного центра. Сообщается, что эти противоэпидемические мероприятия будут проводиться регулярно.
Всего в Мурманской области коронавирусом заразились 856 человек, 686 из них – на промплощадке центра строительства крупнотоннажных сооружений в поселке Белокаменка, 70 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 782 человека COViD-19 находятся на лечении, четыре человека скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МурманскМурманская область
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