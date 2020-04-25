В управделами президента рассказали о дезинфекции автомобиля Калашникова

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Автомобили депутатов Госдумы перестают использовать и направляют на полную дезинфекцию, если машиной пользовался человек, у которого обнаружили коронавирус, рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.
Ранее сообщалось, что у депутата Госдумы Леонида Калашникова и его водителя был обнаружен новый тип коронавируса.
"После по правилам Роспотребнадзора автомобили отстраняют от использования и делают полную дезинфекцию", - сказала Крылова.
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