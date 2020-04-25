В Иркутской области умер четвертый пациент с коронавирусом

ИРКУТСК, 25 апр – РИА Новости. Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Иркутской области , сообщает пресс-служба правительства региона.

На заседании оперативного штаба в субботу обсуждались меры, связанные с нераспространением в Приангарье коронавирусной инфекции, а также была озвучена текущая статистика по заболеваемости.

"В Иркутской области на 25 апреля 87 подтвержденных случаев инфицирования, на лечении находятся 58 человек, 25 пациентов выздоровели, четверо скончались", - говорится в сообщении.

На заседании оперативного штаба также были приняты решения об обязательном тестировании на коронавирус беременных женщин и размещении вахтовиков, прибывающих в Иркутскую область из других регионов, на 14 дней за обсерваторы за счет работодателя.