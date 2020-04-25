Экспедиция Балтфлота прибыла на Сейшелы

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Океанское исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" прибыло в субботу на Сейшельские острова, однако из-за эпидемии коронавируса личный состав на берег сходить не будет, сообщил РИА Новости командир экспедиции капитан первого ранга Олег Осипов.
Судно вышло 9 марта из Монтевидео, провело дополнительное обследование побережья Антарктиды в районе острова Аделейд и моря Беллинсгаузена, обследование острова Петра Первого, работы в районе Южного полюса.
"На Сейшелы мы заходим, только чтобы пополнить запасы – топливо, воду и продовольствие, необходимые для перехода до Кронштадта. В связи с коронавирусом изменен план пребывания на Сейшельских островах. Планировался отдых, но в связи с существующими ограничениями схода на берег не будет", - сказал Осипов.
По его словам, проблема с коронавирусом, которая актуальна для всего мира, коснется экипажа и в будущем.
"В том плане, что скорректирован маршрут экспедиции, мы не идем через Красное и Средиземное моря, а огибаем Африку с запада. Это увеличит расстояние, которое необходимо преодолеть на пути домой, на 3 тысячи миль, но учитывая то, что мы не будем заходить в порты Средиземноморья, продолжительность похода увеличится незначительно", - заявил командир экспедиции.
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" с 3 декабря 2019 года участвует в кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Экспедиция продлится больше полугода, до июня 2020 года, за это время планируется провести масштабные гидрографические и гидрологические исследования в Антарктике.