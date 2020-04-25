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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T19:33
https://ria.ru/20200425/1570569545.html
Онищенко считает преждевременным разрешать прогулки на свежем воздухе
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РИА Новости

Онищенко считает преждевременным разрешать прогулки на свежем воздухе

17:09 25.04.2020 (обновлено: 19:33 25.04.2020)
15057
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что выдавать пропуска для прогулок на свежем воздухе преждевременно с учетом эпидемиологической обстановки, свежим воздухом можно дышать на балконе.
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и родителей с детьми. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что пожилым стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании.
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"Что касается пребывания на воздухе. В наших многоэтажках во многих квартирах, начиная со второго этажа, есть балконы. Этим можно пользоваться без ограничений, здесь никто никаких препятствий не чинит. Те, кто живет на этажах или в квартирах, где нет балконов — у нас и такие есть, то, конечно же, рано утром можно спуститься и рядом со скамейкой, которая возле подъезда, посидеть минут 15. Думаю, что если это будет в три-четыре утра, то никто сегодня об этом не заикнется. <...> Скоро, я уверен, мы пойдем на эти шаги и даже пойдем на большие послабления — но когда для этого появится объективная причина", — сказал Онищенко РИА Новости.
Депутат уточнил, что в три-четыре часа утра риск встретить кого-либо на улице минимален. Онищенко также подчеркнул, что никто не принимает ограничительные меры "назло", с учетом всей сложности ситуации "надо потерпеть".
"Надо хотя бы один раз увидеть, как это заболевание выглядит, чтобы потом навсегда избавить себя от скепсиса: "да ладно, там ничего страшного нет", — отметил Онищенко.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий РязанскийГеннадий ОнищенкоОбщество
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25 апреля, 19:20
Максим Горохов
6100015
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