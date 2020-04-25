Онищенко считает преждевременным разрешать прогулки на свежем воздухе

"Что касается пребывания на воздухе. В наших многоэтажках во многих квартирах, начиная со второго этажа, есть балконы. Этим можно пользоваться без ограничений, здесь никто никаких препятствий не чинит. Те, кто живет на этажах или в квартирах, где нет балконов — у нас и такие есть, то, конечно же, рано утром можно спуститься и рядом со скамейкой, которая возле подъезда, посидеть минут 15. Думаю, что если это будет в три-четыре утра, то никто сегодня об этом не заикнется. <...> Скоро, я уверен, мы пойдем на эти шаги и даже пойдем на большие послабления — но когда для этого появится объективная причина", — сказал Онищенко РИА Новости.