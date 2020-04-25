Отдел внешних церковных связей РПЦ перешел на удаленную работу

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Отдел внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) перешел на дистанционную работу из-за режима самоизоляции на фоне коронавируса, сказал в субботу председатель отдела митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
"Физически мы не встречаемся, соблюдаем режим самоизоляции, включая председателя, заместителей, руководителей подразделений (ОВЦС – ред.), но работа от этого не останавливается, мы ведем ее в дистанционном режиме", - сказал митрополит Иларион.
По его словам, документы "отрабатывают" как по электронной почте, так и другим средствам удаленной связи, а курьеры доставляют бумаги для работы дома.
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