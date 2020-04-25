В Карачаево-Черкесии умерли первые два пациента с COVID-19

ПЯТИГОРСК, 25 апр - РИА Новости. Первые два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Карачаево-Черкесии, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.
"К сожалению, в КЧР зафиксированы первые два летальных случая среди больных с подтвержденным диагнозом коронавирус. Скончались люди старшего поколения, старше 65 лет, которые были госпитализированы в инфекционный госпиталь. Оба были контактными с ранее заболевшими коронавирусом, которые вовремя не обратились", - сказал Темрезов в видеообращении в Instagram.
По его словам, их состояние было осложнено хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Всего в регионе выявлено 246 случаев заболевания коронавирусом.
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