В РПЦ рассказали, как протоиерей Александр Агейкин заразился COVID-19

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Бывший настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин, который умер 21 апреля от коронавируса, заразился из-за общения с людьми еще до введения в Московской епархии запрета для прихожан на посещение богослужений, сказал в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале Бывший настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин, который умер 21 апреля от коронавируса, заразился из-за общения с людьми еще до введения в Московской епархии запрета для прихожан на посещение богослужений, сказал в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Александр Агейкин заразился, как и некоторые другие клирики, потому что работа священника связана с общением с людьми. Карантинные меры вводились не сразу. Был момент, когда богослужения (с участием прихожан – ред.) продолжали совершаться, а вирус уже свирепствовал. В этот момент отец Александр и заразился", - сказал митрополит Иларион.

Он отметил, что Александр Агейкин был "человеком очень доброй души". "Не помню, чтобы видел его в каком-то раздражении или обиде. Он был очень добродушный, открытый, приветливый и глубоко талантливый человек", - подытожил митрополит Иларион.

Двадцать первого апреля от коронавируса скончался настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин. Двадцать пятого апреля источник в Русской православной церкви подтвердил РИА Новости информацию о кончине еще одного клирика Богоявленского кафедрального собора в Елохове - протодиакона Евгения Трофимова. Предположительно, тоже из-за коронавируса.

Одиннадцатого апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Исключение сделано для священнослужителей, а также лиц, "присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений". Также Андреева потребовала "принять меры к недопущению проведения массовых мероприятий с большим количеством людей". Позже ограничения продлили до 28 апреля.

Храм в Елохове упоминается с конца XVII века. Каменную постройку воздвигли к 1731 году. Собор приобрел современный вид к середине XIX века. После Революции храм не закрывался. В нем состоялись интронизации патриархов: в 1943 году — Сергия, в 1945 году — Алексия I, в 1971 — Пимена и в 1990 году — Алексия II. Среди святынь собора - чудотворная Казанская икона Божией Матери, мощи святителя Алексия митрополита Московского, икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость", частицы мощей святителя Иоанна Златоуста, апостола Андрея Первозванного и святителя Московского Петра.