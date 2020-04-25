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Религия и мировоззрение
2020-04-25T17:12
https://ria.ru/20200425/1570569390.html
В РПЦ рассказали, как протоиерей Александр Агейкин заразился COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570360346_0:67:1024:643_1036x0_80_0_0_22bd1372d6b3de181f9a340c7873659b.jpg
РИА Новости

В РПЦ рассказали, как протоиерей Александр Агейкин заразился COVID-19

17:05 25.04.2020 (обновлено: 17:12 25.04.2020)
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© Фото : Богоявленский кафедральный собор в Елохове/ Сергей ФарковецНастоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы Александр Агейкин
Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы Александр Агейкин
© Фото : Богоявленский кафедральный собор в Елохове/ Сергей Фарковец
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Бывший настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин, который умер 21 апреля от коронавируса, заразился из-за общения с людьми еще до введения в Московской епархии запрета для прихожан на посещение богослужений, сказал в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Александр Агейкин заразился, как и некоторые другие клирики, потому что работа священника связана с общением с людьми. Карантинные меры вводились не сразу. Был момент, когда богослужения (с участием прихожан – ред.) продолжали совершаться, а вирус уже свирепствовал. В этот момент отец Александр и заразился", - сказал митрополит Иларион.
Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы Александр Агейкин
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Он отметил, что Александр Агейкин был "человеком очень доброй души". "Не помню, чтобы видел его в каком-то раздражении или обиде. Он был очень добродушный, открытый, приветливый и глубоко талантливый человек", - подытожил митрополит Иларион.
Двадцать первого апреля от коронавируса скончался настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин. Двадцать пятого апреля источник в Русской православной церкви подтвердил РИА Новости информацию о кончине еще одного клирика Богоявленского кафедрального собора в Елохове - протодиакона Евгения Трофимова. Предположительно, тоже из-за коронавируса.
Одиннадцатого апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Исключение сделано для священнослужителей, а также лиц, "присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений". Также Андреева потребовала "принять меры к недопущению проведения массовых мероприятий с большим количеством людей". Позже ограничения продлили до 28 апреля.
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Храм в Елохове упоминается с конца XVII века. Каменную постройку воздвигли к 1731 году. Собор приобрел современный вид к середине XIX века. После Революции храм не закрывался. В нем состоялись интронизации патриархов: в 1943 году — Сергия, в 1945 году — Алексия I, в 1971 — Пимена и в 1990 году — Алексия II. Среди святынь собора - чудотворная Казанская икона Божией Матери, мощи святителя Алексия митрополита Московского, икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость", частицы мощей святителя Иоанна Златоуста, апостола Андрея Первозванного и святителя Московского Петра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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