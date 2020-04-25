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Религия и мировоззрение
2020-04-25T17:14
https://ria.ru/20200425/1570569268.html
Митрополит попросил не игнорировать призыв патриарха не ходить в храмы
https://cdn25.img.ria.ru/images/153306/09/1533060907_0:215:2878:1834_1036x0_80_0_0_e185dc77544b72c2cd5ae1766ca772db.jpg
РИА Новости

Митрополит попросил не игнорировать призыв патриарха не ходить в храмы

17:00 25.04.2020 (обновлено: 17:14 25.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион
Митрополит Волоколамский Иларион
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Призыв патриарха Московского и всея Руси Кирилла к верующим не ходить в храмы в связи с эпидемией коронавируса нельзя игнорировать, его нужно принять к исполнению, сказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
По словам ведущей программы, некоторые храмы в Москве проигнорировали призыв патриарха Кирилла, так как на пасхальных богослужениях там были прихожане. Митрополит Иларион отметил, что отрицательно относится к этому.
"Я вообще считаю, что призывы патриарха игнорировать нельзя. Некие священники в Москве распространяли видеоролики и говорили, что призыв патриарха – это всего лишь его пожелание: "Вы можете прислушаться, а можете – нет. Осуждать никого не надо – ни тех, кто ходит в храм, ни тех, кто не ходит". Я с этими благоглупостями категорически не согласен. Считаю, что если патриарх что-то говорит, надо это принимать к исполнению. Речь идет о спасении людей", - сказал митрополит Иларион.
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По его словам, с самого начала никто не знал степень опасности: "были даже люди, которые говорили, что закрывать храмы на Страстную и на Пасху это чуть ли не предательство православия". "Но мы видим, что жертв и заразившихся становится все больше. Две-три недели назад я общался со специалистами, они сказали, что пик заболеваемости придется на двадцатые числа апреля. Я тогда еще начал своих прихожан предупреждать, чтобы они сидели дома", - рассказал иерарх.
Тем не менее, по его словам, в пасхальных богослужениях участвовали сами священнослужители, певчие, работники храмов и добровольцы. "В каком-то храме таковых могло набраться 50 человек. Могу сказать, что у нас в храме было меньше 50 человек на Пасху. Сейчас храмы открыты не для избранных, а для тех, чье участие является необходимым для совершения богослужений", - подчеркнул митрополит.
По его мнению, для обычной будничной службы достаточно не более 10 человек, включая тех, кто обеспечит ее трансляцию, а для воскресной "потребуется 15-16 человек". "Богослужения совершать сейчас рискованно, но мы продолжаем это делать, чтобы не оставить людей, хотя бы в режиме удаленного доступа, без возможности участия в богослужениях", - подытожил митрополит Иларион.
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Патриарх Московский и вся Руси Кирилл 29 марта призвал верующих не посещать храмы из-за распространения коронавирусной инфекции. Московская патриархия 11 апреля по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Исключение сделано для священнослужителей, а также лиц, "присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений".
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