Трамп заявил, что в США провели пять миллионов тестов на коронавирус

"Открыто и доступно много мест, где можно протестироваться. Мы только что прошли отметку в 5 миллионов тестов, это намного больше, чем в любой другой стране мира. На самом деле это больше, чем во всех других крупных странах вместе взятых! Не верьте фейковым новостям!" - написал Трамп в Twitter.

Many testing sites are, and have been, open & available. Just passed 5 Million Tests, far more than any other country in the world. In fact, more than all other major countries combined! Don’t believe the Fake News! https://t.co/uTSMAvj7R3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020

Трампа критикуют за то, что массовое тестирование в США было налажено лишь примерно в конце марта, когда почти все штаты уже "закрылись" на карантин, а вирус широко распространился среди населения. Согласно мнению эпидемиологов, это показывают и результаты тестирования: то, что положительный результат дают примерно 20% тестов, говорит о том, что тесты не охватывают подавляющее большинство случаев заболевания. Санитарные власти США по-прежнему рекомендуют тестировать людей с симптомами либо тех, кто оказался в больнице.

На настоящий момент число случаев коронавируса в США превысило 900 тысяч, почти 52 тысячи человек умерли, сообщил в субботу Университет Джонса Хопкинса.