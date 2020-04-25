Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 186 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 25 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса за сутки, девять человек умерли, сообщает в субботу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

"В Финляндии 25 апреля всего 4475 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

В пятницу сообщалось о 4395 случаях заболевания. Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3010 человек.

По данным на 16.25 субботы, 190 человек находились в больнице, из них 60 в реанимации, 186 умерли. Средний возраст погибших составляет 84 года.