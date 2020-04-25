Boeing отказалась от совместного предприятия с бразильским Embraer

"Boeing объявляет сегодня, что отменяет транзакционное соглашение с Embraer, в соответствии с которым две компании намеревались создать новый уровень стратегического партнерства. Стороны планировали создать совместное предприятие, включающее подразделение коммерческой авиации Embraer и второе совместное предприятие для развития новых рынков для транспортного самолета средней дальности C-390 Milennium", - говорится в заявлении.