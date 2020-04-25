В Подмосковье еще десять человек вылечились от COVID-19

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ещё 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции COVID-19 в Подмосковье, всего вылечились 272 пациента, сообщили в оперативном штабе Московской области по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Накануне сообщалось о 262 вылечившихся от COVID-19 пациентов.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 8494 случая заболевания коронавирусной инфекцией ... Выздоровели и выписались 272 человека", - говорится в сообщении.
Прирост заразившихся коронавирусом за сутки составил 605 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.