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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T00:09
https://ria.ru/20200425/1570568480.html
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564931392_0:0:2630:1480_1036x0_80_0_0_3872700f2198ee4150aa5f17dbc4df9c.jpg
РИА Новости

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

16:36 25.04.2020 (обновлено: 00:09 26.04.2020)
123284
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Целый ряд стран Европы, в том числе входящие в НАТО, были бы не против обратиться за помощью к России, но им не разрешают это сделать "старшие товарищи", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, некоторые страны и в условиях пандемии коронавируса пытаются "внедрять геополитику".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
25 апреля, 16:23
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"Ситуацию с помощью, которую Россия оказывает Италии по прямой просьбе премьер-министра, мы все хорошо знаем. Не унимаются некоторые средства массовой информации в Италии, пытаясь представить это чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза", — сказал министр в программе "Большая игра" на Первом канале.
Он отметил, что и другие страны тоже хотели бы воспользоваться российской помощью.
"Мы знаем по разным источникам, что целому ряду стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе, которые были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видами помощи, в которых у нас есть хорошее сравнительное преимущество, просто не разрешают этого сделать старшие товарищи", — добавил Лавров.
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта. Они привезли с собой комплекс для анализа и диагностики, а также высокопроизводительные мобильные аппараты дезинфекции с запасом специальных средств, оборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам. Вместе с итальянскими военными российские специалисты уже провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей более чем в 70 населенных пунктах Ломбардии.
В настоящее время количество жертв коронавируса COVID-19 в Италии достигло 26 тысяч человек, общее число случаев заражения за все время эпидемии превышает 192 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛомбардияСергей ЛавровНАТОЕвросоюзИталияВ мире
Популярные комментарии
Как бы себе надо прежде всего помочь . Своему народу помогите , а то самолетами отправляете маски в Европу и США , а Россиян заставляете дома из марли шить .
25 апреля, 16:47
freizdorf
4213184164
Лавров так говорит будто в России с вирусом всё хорошо и в России помогать никому не надо.
25 апреля, 17:09
Будущее Страны
55000112
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