Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Целый ряд стран Европы, в том числе входящие в НАТО, были бы не против обратиться за помощью к России, но им не разрешают это сделать "старшие товарищи", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, некоторые страны и в условиях пандемии коронавируса пытаются "внедрять геополитику".
"Ситуацию с помощью, которую Россия оказывает Италии по прямой просьбе премьер-министра, мы все хорошо знаем. Не унимаются некоторые средства массовой информации в Италии, пытаясь представить это чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза", — сказал министр в программе "Большая игра" на Первом канале.
Он отметил, что и другие страны тоже хотели бы воспользоваться российской помощью.
"Мы знаем по разным источникам, что целому ряду стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе, которые были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видами помощи, в которых у нас есть хорошее сравнительное преимущество, просто не разрешают этого сделать старшие товарищи", — добавил Лавров.
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта. Они привезли с собой комплекс для анализа и диагностики, а также высокопроизводительные мобильные аппараты дезинфекции с запасом специальных средств, оборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам. Вместе с итальянскими военными российские специалисты уже провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей более чем в 70 населенных пунктах Ломбардии.
В настоящее время количество жертв коронавируса COVID-19 в Италии достигло 26 тысяч человек, общее число случаев заражения за все время эпидемии превышает 192 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.