Таксист рассказал подробности конфликта с пассажиркой из-за пропуска

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Московский таксист рассказал РЕН ТВ детали конфликта с пассажиркой из-за недействительного цифрового пропуска.
Ранее в Сети появилось видео, на котором водитель силой вытащил женщину из автомобиля, после чего несколько раз ее ударил. Оба участника инцидента обратились в полицию. Они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений. В ситуации разбираются следователи СК.
Таксист заявил, что до приезда пассажирки ввел 16-значный код в приложении "Помощник Москвы". Система отказала в поездке, о чем он сообщил клиентке. Повторная проверка в присутствии женщины также дала отрицательный результат.
По словам водителя, после этого пассажирка начала скандалить и потребовала предоставления другой машины. Женщина якобы грозилась вызвать полицию и отказалась выходить из салона.
"Я принимаю решение для себя, что нужно двигаться в сторону ближайшего мобильного, подвижного патруля полиции для разрешения возникшей коллизии. Начинаю движение и об этом ее уведомляю. И как только я сообщаю, что довезу ее до полиции, сзади на меня обрушиваются удары и следуют оскорбления", — заявил собеседник телеканала.
Таксист признал, что попытался высадить женщину "силовыми методами", но заявил, что не бил ее.