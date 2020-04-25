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2020-04-25T17:57
https://ria.ru/20200425/1570568373.html
Таксист рассказал подробности конфликта с пассажиркой из-за пропуска
https://cdn22.img.ria.ru/images/151186/74/1511867435_0:145:2121:1338_1036x0_80_0_0_21846eff854ebe6cca70ddf4b1c5009c.jpg
РИА Новости

Таксист рассказал подробности конфликта с пассажиркой из-за пропуска

16:31 25.04.2020 (обновлено: 17:57 25.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗнак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Московский таксист рассказал РЕН ТВ детали конфликта с пассажиркой из-за недействительного цифрового пропуска.
Ранее в Сети появилось видео, на котором водитель силой вытащил женщину из автомобиля, после чего несколько раз ее ударил. Оба участника инцидента обратились в полицию. Они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений. В ситуации разбираются следователи СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
24 апреля, 16:34Распространение нового коронавируса
СК разберется в конфликте между таксистом и пассажиркой в Москве
Таксист заявил, что до приезда пассажирки ввел 16-значный код в приложении "Помощник Москвы". Система отказала в поездке, о чем он сообщил клиентке. Повторная проверка в присутствии женщины также дала отрицательный результат.
По словам водителя, после этого пассажирка начала скандалить и потребовала предоставления другой машины. Женщина якобы грозилась вызвать полицию и отказалась выходить из салона.

"Я принимаю решение для себя, что нужно двигаться в сторону ближайшего мобильного, подвижного патруля полиции для разрешения возникшей коллизии. Начинаю движение и об этом ее уведомляю. И как только я сообщаю, что довезу ее до полиции, сзади на меня обрушиваются удары и следуют оскорбления", — заявил собеседник телеканала.

Таксист признал, что попытался высадить женщину "силовыми методами", но заявил, что не бил ее.
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Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Таксистам и без того тяжело в таких условиях работать, ещё и бесноватые пассажиры подсаживаются. Правильно сделал, что вытащил ее из авто
25 апреля, 16:38
просто Блондинка
140100212
Мне кажется, что сейчас уже без крови и репрессий народ к порядку уже не приучить. Если нельзя без пропуска, значит нельзя без вариантов. Надо государству уже начать вести себя по взрослому.
25 апреля, 18:29
TTTipys Tipys
58010313
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