Таксист рассказал подробности конфликта с пассажиркой из-за пропуска

"Я принимаю решение для себя, что нужно двигаться в сторону ближайшего мобильного, подвижного патруля полиции для разрешения возникшей коллизии. Начинаю движение и об этом ее уведомляю. И как только я сообщаю, что довезу ее до полиции, сзади на меня обрушиваются удары и следуют оскорбления", — заявил собеседник телеканала.