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2020-04-25T16:28
https://ria.ru/20200425/1570568278.html
Лавров высказал позицию России по проведению "нормандского саммита"
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РИА Новости

Лавров высказал позицию России по проведению "нормандского саммита"

16:28 25.04.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва не будет договариваться о новом "нормандском" саммите, пока не будут выполнены решения предыдущей встречи лидеров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже, а для их выполнения нет другого пути, кроме как вести себя правильно в контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском. Мы вместе с ОБСЕ будем помогать", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Он назвал "тяжелой ситуацией" то, что Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском в рамках контактной группы, предпочитая, чтобы "нормандский формат" стал единственным каналом разговора по минским договоренностям".
"Они считают, что в рамках этого "нормандского формата" есть Россия в качестве "страны-агрессора", а Франция и Германия помогают Украине заставить Россию выполнить все то, что должна выполнять сама украинская сторона, подчеркну, в прямом диалоге с Донецком и Луганском. Тяжелая ситуация", - резюмировал глава МИД РФ.
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