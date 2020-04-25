Лавров высказал позицию России по проведению "нормандского саммита"

"Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже, а для их выполнения нет другого пути, кроме как вести себя правильно в контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском. Мы вместе с ОБСЕ будем помогать", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.