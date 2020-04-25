Число жертв коронавируса в Сербии достигло 151

"За сутки выявлено 296 новых зараженных, общее число больных – 7779 человек. Госпитализированы 3135 человек. За сутки скончались еще семь граждан, всего с начала пандемии умер 151 человек", - сообщил минздрав.

Сербское правительство смягчило со вторника ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Для граждан до 65 лет разрешен выход на улицу с 5.00 до 18.00, на час дольше, чем раньше. Людям старше 65 лет разрешили три дня в неделю выходить на улицу на полчаса в период с 18.00 до часа ночи. С 21 апреля открылись автосервисы, швейные и обувные лавки, книжные магазины и магазины стройматериалов, а также продуктовые "зеленые" рынки. С 18.00 (19. 00 мск) пятницы до 5. 00 (6.00 мск) понедельника движение граждан запрещено.