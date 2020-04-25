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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T16:28
https://ria.ru/20200425/1570568249.html
Число жертв коронавируса в Сербии достигло 151
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570021379_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a66a5197cb532400640f551781f9abb3.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Сербии достигло 151

16:28 25.04.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБольница в городе Ниш
Больница в городе Ниш
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 25 апр – РИА Новости. В Сербии от коронавируса с начала пандемии скончался 151 человек, выявлено более 7,7 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны в субботу.
Число жертв коронавируса в Сербии по данным на пятницу составляло 144 человека, было выявлено 7483 зараженных.
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"За сутки выявлено 296 новых зараженных, общее число больных – 7779 человек. Госпитализированы 3135 человек. За сутки скончались еще семь граждан, всего с начала пандемии умер 151 человек", - сообщил минздрав.
Сербское правительство смягчило со вторника ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Для граждан до 65 лет разрешен выход на улицу с 5.00 до 18.00, на час дольше, чем раньше. Людям старше 65 лет разрешили три дня в неделю выходить на улицу на полчаса в период с 18.00 до часа ночи. С 21 апреля открылись автосервисы, швейные и обувные лавки, книжные магазины и магазины стройматериалов, а также продуктовые "зеленые" рынки. С 18.00 (19. 00 мск) пятницы до 5. 00 (6.00 мск) понедельника движение граждан запрещено.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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