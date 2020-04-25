Лавров напомнил Помпео о диалоге по стратегической стабильности

"Среди прочего я напомнил Майку Помпео не только о том, что мы ожидаем конкретных предложений от американских коллег по срокам возобновления диалога о стратегической стабильности, но и о том, что на столе переговоров лежит еще одно наше предложение о том, чтобы возобновить работу двусторонней группы по кибербезопасности", - заявил он.