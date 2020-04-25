Лавров ответил на критику российских "правил игры" со стороны Запада

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Недовольство западных стран стремлением России, чтобы правила игры опирались на консенсус, можно считать высокой оценкой внешней политики Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если говорить о том, что Россия хочет "не позволять другим формировать правила игры в одиночку", то да, она не хочет, чтобы правила игры формировались кем-то одним или двумя. Если такая претензия высказывается в наш адрес, то, я считаю, это высокая оценка нашей внешней политики. Если, как Вы сказали, французы, американцы, англичане не довольны тем, что мы хотим, чтобы правила игры опирались на консенсус, то да, это ровно то, чего мы хотим", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Наверное, это то, как Вы признаете, сейчас едва ли легко достижимо. Но снимать эту задачу с повестки дня ни в коем случае нельзя. Иначе те, кто сейчас определяют, формулируют правила игры и считают, что других слушать не обязательно, укрепятся в этом мнении. Этого не произойдет, потому что это уже невозможно: им противостоят те, кто имеет все возможности отстаивать свои права на участие в определении мировой повестки дня", - подчеркнул он.
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