Лавров ответил на критику российских "правил игры" со стороны Запада

"Наверное, это то, как Вы признаете, сейчас едва ли легко достижимо. Но снимать эту задачу с повестки дня ни в коем случае нельзя. Иначе те, кто сейчас определяют, формулируют правила игры и считают, что других слушать не обязательно, укрепятся в этом мнении. Этого не произойдет, потому что это уже невозможно: им противостоят те, кто имеет все возможности отстаивать свои права на участие в определении мировой повестки дня", - подчеркнул он.