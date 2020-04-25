Число умерших от коронавируса в Подмосковье достигло 69

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Подмосковье достигло 69, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 66 скончавшихся от COVID-19 пациентах.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 8494 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 69 человек", - говорится в сообщении.
Прирост числа заразившихся коронавирусом за сутки составил 605 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.