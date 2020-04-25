Лавров не исключил новых обвинений во вмешательстве в американские выборы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. В Москве предсказывают новую волну обвинений со стороны США в якобы российском вмешательстве в предвыборную кампанию в Соединённых Штатах, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью программе "Большая игра" на Первом канале Лавров рассказал, что в ходе последнего телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео напомнил ему о российском предложении "возобновить работу двусторонней группы по кибербезопасности, в рамках которой, на взаимной основе, мы будем готовы ставить любые вопросы и отвечать на любые озабоченности".
"Да, и я прямо сказал, что мы предвидим и уже ощущаем новую волну обвинений, что мы будем и в нынешнюю предвыборную кампанию вмешиваться, поэтому давайте создадим механизм, который будет уполномочен президентами рассматривать любые вещи, вызывающие тревогу у той или иной стороны", - сказал Лавров.
Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских заявил РИА Новости, что Вашингтон пока так и не ответил на предложение Москвы восстановить двустороннюю рабочую группу по противодействию угрозам в сфере информационных технологий.