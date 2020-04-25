Лавров не исключил новых обвинений во вмешательстве в американские выборы

"Да, и я прямо сказал, что мы предвидим и уже ощущаем новую волну обвинений, что мы будем и в нынешнюю предвыборную кампанию вмешиваться, поэтому давайте создадим механизм, который будет уполномочен президентами рассматривать любые вещи, вызывающие тревогу у той или иной стороны", - сказал Лавров.