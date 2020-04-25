Лавров: видеовстреча "нормандского" формата пройдет на следующей неделе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр – РИА Новости. Видеоконференция руководителей МИД стран "нормандского" формата запланирована на следующую неделю, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы действительно запланировали на следующую неделю проведение видеоконференции министров иностранных дел "нормандского" формата. Когда в Париже собирались лидеры четырех стран в декабре прошлого года, они условились, что внешнеполитические советники и министры иностранных дел будут приглядывать и контролировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже. Из этих договоренностей выполнена одна, и то в достаточно скромных масштабах: состоялся обмен удерживаемыми лицами", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.