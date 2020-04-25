Президент Кении продлил комендантский час на три недели

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Комендантский час по всей стране и запрет на въезд и выезд для четырех регионов Кении, включая столицу Найроби, продлеваются на 21 день из-за ситуации с коронавирусом, заявил президент страны Ухуру Кениата.
После обнаружения в стране первого случая коронавируса 13 марта власти Кении запретили проведение всех массовых мероприятий. В стране также был введен комендантский час, который действует с 19 часов вечера до 5 утра.
"Прекращение въезда в столичный район Найроби и в округа Килифи, Квале и Момбаса и запрет на выезд из них... продлевается еще на 21 день в рамках периода сдерживания (вируса -ред.). Общенациональный комендантский час, который сейчас действует от заката до рассвета, также продлевается на период в 21 день", - заявил кенийский президент в ходе обращения к нации. Трансляцию вел местный телеканал Citizen TV.
Кениата указал, что в округах Мандера Квале, Килифи и Момбаса увеличивается число заражений. По его словам, если так будет продолжаться дальше, власти пойдут "ужесточение мер". Президент также объявил, что число заразившихся коронавирусом в стране увеличилось на 7 и достигло 343. В целом с болезнью справились 98 человек, скончались 14.
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