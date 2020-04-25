Президент Кении продлил комендантский час на три недели

После обнаружения в стране первого случая коронавируса 13 марта власти Кении запретили проведение всех массовых мероприятий. В стране также был введен комендантский час, который действует с 19 часов вечера до 5 утра.

Кениата указал, что в округах Мандера Квале, Килифи и Момбаса увеличивается число заражений. По его словам, если так будет продолжаться дальше, власти пойдут "ужесточение мер". Президент также объявил, что число заразившихся коронавирусом в стране увеличилось на 7 и достигло 343. В целом с болезнью справились 98 человек, скончались 14.