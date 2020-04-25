Лавров заявил о востребованности продвигаемых Россией идеалов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр – РИА Новости. Продвигаемые Россией до пандемии коронавируса идеалы и идеи становятся все более востребованными, заявил министр иностранных дел РФ Продвигаемые Россией до пандемии коронавируса идеалы и идеи становятся все более востребованными, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

"По большому счету мы сейчас видим, что те идеалы, те идеи, которые мы продвигали до вспышки инфекции коронавируса , они сейчас становятся все более и более востребованными", - сказал Лавров в программе "Большая игра" в эфире Первого канала

"Не то, что мы подвергали критике сам принцип демократии, мы подчеркивали, что классическая система либеральной демократии, либеральной идеологии, тем более неолиберальных подходов, которые предполагают абсолютизацию всего того, что является желанием, достоянием личности, что она себя серьезно исчерпала в условиях, когда взаимозависимость, взаимосвязанность современного мира разрушила границы, в том числе и для угроз таких, как терроризм, наркотрафик, организованная преступность и вот теперь еще заразные болезни", - отметил министр.

По его словам, Россия обращала внимание, что "при всей необходимости объединять усилия в борьбе с общими угрозами, нельзя недооценивать и тем более умалять роль суверенных государств".

"Попытки подмять под себя суверенные государства со стороны наднациональных бюрократических структур наблюдались. Я согласен с тем, что при всех различиях в демократических странах - даже наши американские коллеги в свое время пытались категоризировать страны по их отношению к демократии, - демократия - все-таки это достаточно широкий термин, который охватывает многие государственные системы", - заключил Лавров.