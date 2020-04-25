Заразившийся COVID-19 депутат Госдумы Калашников рассказал о самочувствии

Калашников уточнил, что, по прогнозам врачей, ему придется лечиться около двух недель.

Ранее депутат рассказал, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом. Он отметил, что анализ на коронавирус был отрицательный и болезнь удалось выявить благодаря компьютерной томографии.