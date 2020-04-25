В Раде призвали не принимать гумпомощь от России Киево-Печерской лавре

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, в котором обратилась за содействием в передаче гуманитарной помощи Киево-Печерской лавре от верующих России. Ответа от Денисовой не последовало, и Москалькова обратилась к ней повторно.

"Сегодня "гумконовои" от Кремля могут быть направлены исключительно на пока неподконтрольную и оккупированную Путиным территорию Украины. Допуск под любым видом этих "гуманитарных" грузов в Киев или другие города является прямой изменой национальным интересам государства", - написала она в Facebook.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киево-Печерская лавра закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19. В лавре скончались два насельника: один от хронических заболеваний и тяжелой формы пневмонии, причина смерти второго устанавливается. В монастырь направлены мобильные рентгены и бригада медиков для проведения тестов на коронавирус. В УПЦ также заверили, что доступ верующих в лавру полностью прекращен.

По последним данным минздрава страны, число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине составляет 8125, всего умер 201 человек, выздоровели 782.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.