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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T00:41
https://ria.ru/20200425/1570567029.html
В Сети призвали создать список погибших за время пандемии врачей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570480092_0:194:2951:1854_1036x0_80_0_0_df041e9f2cee247835e6e663f59a1123.jpg
РИА Новости

В Сети призвали создать список погибших за время пандемии врачей

15:55 25.04.2020 (обновлено: 00:41 26.04.2020)
186294
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в родильном доме № 10 в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в родильном доме № 10 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Сети начали собирать данные о погибших за время пандемии коронавируса российских медицинских работниках. Соответствующий призыв опубликовали в фейсбуке.
Авторы "Списка памяти" отмечают, что в список включены те, кто заразился не на рабочем месте, а также умершие от других заболеваний. По их словам, задача заключалась в том, чтобы сохранить память о медицинских работниках, а не вести статистику по коронавирусу.
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Они просят всех медиков, кто знает о скончавшихся коллегах, заполнить специальную форму и прислать информацию об этих врачах.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились около 2,7 миллиона человек, свыше 187 тысяч умерли.
Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 74 558 человек (большинство их них в Москве), 681 пациент погиб, 6250 вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗБелоруссияОбщество
Популярные комментарии
Светлая память врачам, спасавших наши жизни
25 апреля, 15:58
Андрей Эщкере
19311821
Посмотрите на списки,люди в 76 лет работают!!!От хорошей жизни,достойной врачебной зарплаты и заботы власти?Искренне жаль людей, соболезнования родным и близким.
25 апреля, 17:38
Олег 84
53122112
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