В Сети призвали создать список погибших за время пандемии врачей

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Сети начали собирать данные о погибших за время пандемии коронавируса российских медицинских работниках. Соответствующий призыв опубликовали в фейсбуке.
Авторы "Списка памяти" отмечают, что в список включены те, кто заразился не на рабочем месте, а также умершие от других заболеваний. По их словам, задача заключалась в том, чтобы сохранить память о медицинских работниках, а не вести статистику по коронавирусу.
Они просят всех медиков, кто знает о скончавшихся коллегах, заполнить специальную форму и прислать информацию об этих врачах.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились около 2,7 миллиона человек, свыше 187 тысяч умерли.
Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 74 558 человек (большинство их них в Москве), 681 пациент погиб, 6250 вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.