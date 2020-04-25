Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 900 тысяч

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Число случаев коронавируса в США превысило 900 тысяч, почти 52 тысячи человек умерли, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
Число заражений составило 905 333, умерли 51 949 человек, сообщил университет, который суммирует результаты федеральной и местной статистики, а также сообщения СМИ.
США с большим отрывом лидируют в мире по обоим показателям.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
24 апреля, 17:03Помочь больным или умирающим? Как врачи в Нью-Йорке борются с COVID-1Камини Дубай – врач одной из больниц в Нью-Йорке. Больницы там переживают небывалый наплыв пациентов, большинство из них на грани жизни и смерти. Медикам не хватает средств защиты. "Нам говорят использовать маску в течении всей недели", – говорит Камини в интервью.