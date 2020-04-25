В Сирии прорабатывают возобновление эвакуации беженцев из лагеря "Рукбан"

ДАМАСК, 25 апр - РИА Новости. Эвакуация сирийских беженцев из лагеря "Рукбан" на сирийско-иорданской границе приостановлена в силу ряда причин, однако вопрос о ее возобновлении прорабатывается как сирийской, так и российской стороной, заявил РИА Новости губернатор сирийской провинции Хомс Таляль аль-Барази.

Лагерь "Рукбан" находится в 55-километровой зоне, контролируемой военной базой США в районе населенного пункта Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Прилегающий к "Рукбану" район находится под контролем незаконных вооруженных формирований. Благодаря усилиям Москвы и Дамаска в 2019 году из лагеря удалось вывести более 19 тысяч беженцев. В феврале этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Иордании заявлял, что США используют существование лагеря беженцев как предлог для сохранения своего незаконного военного присутствия в Сирии.

Проблема эвакуации жителей

"Что касается обстановки в лагере на нынешний момент, процесс эвакуации жителей приостановлен в силу различных причин, основная из которых - тот факт, что лагерь контролируют американские оккупационные силы. Многие желающие уехать семьи не выпускают, с тем чтобы лагерь продолжал существовать в качестве очага терроризма", - заявил аль-Барази.

По словам губернатора, присутствие мирных жителей на территории лагеря, где, вероятно, могли найти убежище "тысячи террористов", используется в этой ситуации как гуманитарное прикрытие, а самих жителей могут использовать в качестве "живых щитов" в ходе боестолкновений.

"Этот вопрос (возобновления эвакуации мирных жителей из лагеря - ред.) продолжают решать как сирийская армия и службы безопасности, так и российский комитет по примирению (Центр по примирению враждующих сторон - ред.)", - сообщил губернатор.

В настоящий момент, по оценкам различных международных организаций, на территории лагеря могут находиться от 35 до 40 тысяч человек, однако сирийская сторона не располагает никакими подтвержденными сведениями о численности жителей "Рукбана", отметил аль-Барази.

На подконтрольную правительству территорию из лагеря эвакуированы в общей сложности около 19 800 человек, все они вернулись в прежние места проживания, уточнил губернатор.

Что касается эпидемиологической ситуации в лагере, сирийская сторона "не располагает точной информацией" о возможных случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, отметил губернатор. "Последняя группа беженцев, которая покинула лагерь одновременно с началом эпидемии, помещена в карантин, обеспечено необходимое медобслуживание, чтобы выявить случаи заражения", - указал он. По словам губернатора, сейчас лишь два человека, выехавших из лагеря после начала эпидемии, остаются на 14-дневном карантине.

Прилегающий к "Рукбану" район находится под контролем незаконных вооруженных формирований, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. В четверг сотрудник пресс-офиса управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) Дэвид Свонсон заявил РИА Новости, что ООН глубоко обеспокоена ситуацией в лагере в связи с нехваткой продовольствия и медицинской помощи после того, как доступ к поддерживаемой ООН медицинской клинике на иорданской стороне границы был закрыт властями королевства в связи с COVID-19. При этом, по данным Свонсона, пока в лагере не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.

Ранее Дамаск попросил ООН изучить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в лагере "Рукбан". Кроме того, МИД РФ обратил внимание на информацию о взрывном росте числа случаев заражения коронавирусом среди американских военных, которые находятся незаконно в Сирии

Меры по борьбе с COVID-19

На территории самой провинции Хомс не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом, сирийские власти приняли все необходимые профилактические меры, указал губернатор. В частности, были закрыты все учебные заведения, введен комендантский час и контроль за строгим его соблюдением, приостановлено транспортное сообщение между провинциями, что особенно важно для провинции Хомс, расположенной в центральной части страны и являющейся связующим звеном между другими регионами, пояснил губернатор.

Администрация Хомса приняла дополнительные профилактические меры, чтобы не допустить появления очагов болезни на территории провинции, отметил губернатор. "Экстренная группа (по противодействию коронавирусу - ред.) в Хомсе разработала план действий в городских и сельских районах по созданию небольших рабочих групп и подразделений, чтобы полностью обеспечить основные потребности жителей", - пояснил он. Доставка продуктов и других товаров благодаря работе этих групп осуществляется прямо на дом, что позволяет избежать большого скопления людей в условиях сохраняющейся угрозы.

В провинции также оборудован крупный медицинский центр для прохождения карантина на 250 палат, расположенный в университетском городке. На территории провинции действуют еще два подобных центра, полностью оснащенных и рассчитанных на 30 и 40 мест соответственно, рассказал аль-Барази. Еще 60 мест для изоляции и лечения зараженных выделены в одной из местных больниц. "Сейчас в этих центрах нет никого, кроме медицинского персонала", - отметил он.