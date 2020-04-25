В Кувейте еще 278 человек заразились коронавирусом

КАИР, 25 апр - РИА Новости. Рекордно высокое число случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксировано в Рекордно высокое число случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксировано в Кувейте , после того как министерство здравоохранения объявило в субботу о положительных результатах анализов 278 человек.

"Зарегистрировано 278 новых случаев заражения вирусом COVID-19, общее число инфицированных возросло тем самым до 2892 человек", - сообщило информационное агентство KUNA со ссылкой на официального представителя минздрава страны Абдаллу ас-Санада. По его данным, 13 новых случаев завозные: 10 человек, у которых подтвердился коронавирус, прибыли из Великобритании , еще трое - из Франции в ходе эвакуации подданных Кувейта из-за рубежа.

Бангладеш, Филиппин, Пакистана, Египта, Среди остальных инфицированных лишь 13 человек имеют гражданство Кувейта, остальные - выходцы из Индии Ливана и других стран, ранее контактировавшие с зараженными людьми.

За минувшие сутки скончались четверо зараженных COVID-19, всего зарегистрировано 19 случаев смертельного исхода. За последние 24 часа выздоровели 43 человека, с момента начала эпидемии - 656, сообщило агентство со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

В конце апреля власти Кувейта распорядились продлить до конца мая всеобщие выходные в стране, введенные в марте из-за распространения коронавируса. Кроме того, правительство приняло решение продлить на три часа действие комендантского часа, с тем чтобы он начинался с 16.00 вместо 17.00 и заканчивался в восемь утра, а не в шесть, как было предусмотрено изначально.

Кувейт раньше всех из стран Персидского залива ввел жесткие ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и отправил всех госслужащих и учащихся в отпуска и на каникулы. Ситуация с распространением коронавируса в стране до недавнего времени считалась одной из самых благополучных в регионе.