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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T15:48
https://ria.ru/20200425/1570566902.html
В Кувейте еще 278 человек заразились коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569577731_0:320:3071:2047_1036x0_80_0_0_7fb5b09cf51b65cd17ed26c509d51546.jpg
РИА Новости

В Кувейте еще 278 человек заразились коронавирусом

15:48 25.04.2020
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© REUTERS / Stephanie McGeheeВодитель скорой помощи в Кувейте
Водитель скорой помощи в Кувейте
© REUTERS / Stephanie McGehee
КАИР, 25 апр - РИА Новости. Рекордно высокое число случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксировано в Кувейте, после того как министерство здравоохранения объявило в субботу о положительных результатах анализов 278 человек.
"Зарегистрировано 278 новых случаев заражения вирусом COVID-19, общее число инфицированных возросло тем самым до 2892 человек", - сообщило информационное агентство KUNA со ссылкой на официального представителя минздрава страны Абдаллу ас-Санада. По его данным, 13 новых случаев завозные: 10 человек, у которых подтвердился коронавирус, прибыли из Великобритании, еще трое - из Франции в ходе эвакуации подданных Кувейта из-за рубежа.
Среди остальных инфицированных лишь 13 человек имеют гражданство Кувейта, остальные - выходцы из Индии, Бангладеш, Филиппин, Пакистана, Египта, Ливана и других стран, ранее контактировавшие с зараженными людьми.
За минувшие сутки скончались четверо зараженных COVID-19, всего зарегистрировано 19 случаев смертельного исхода. За последние 24 часа выздоровели 43 человека, с момента начала эпидемии - 656, сообщило агентство со ссылкой на данные министерства здравоохранения.
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В конце апреля власти Кувейта распорядились продлить до конца мая всеобщие выходные в стране, введенные в марте из-за распространения коронавируса. Кроме того, правительство приняло решение продлить на три часа действие комендантского часа, с тем чтобы он начинался с 16.00 вместо 17.00 и заканчивался в восемь утра, а не в шесть, как было предусмотрено изначально.
Кувейт раньше всех из стран Персидского залива ввел жесткие ограничительные меры в связи с распространением коронавируса и отправил всех госслужащих и учащихся в отпуска и на каникулы. Ситуация с распространением коронавируса в стране до недавнего времени считалась одной из самых благополучных в регионе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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