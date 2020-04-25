Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1617 человек

"В Азербайджанской Республике выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, 67 человек вылечились и были отпущены домой. До настоящего времени дня в Азербайджане выявлено 1617 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1080 человек вылечились, 21 скончались, 516 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 15 из них оценивается как тяжелое, 21 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба.