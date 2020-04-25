Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1617 человек

БАКУ, 25 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 1617, за сутки инфицированы 25 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджанской Республике выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, 67 человек вылечились и были отпущены домой. До настоящего времени дня в Азербайджане выявлено 1617 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1080 человек вылечились, 21 скончались, 516 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 15 из них оценивается как тяжелое, 21 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба.
Уточняется, что за прошедший период было проведено 120 479 тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.