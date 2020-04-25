В Волгоградской области еще три человека вылечились после коронавируса

ВОЛГОГРАД, 25 апр - РИА Новости. Еще трое жителей Волгоградской области вылечились от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших в регионе 37 человек, сообщает оперштаб области в своем Telegram-канале.
По информации оперштаба, на 24 апреля в Волгоградской области были выявлены 186 зараженных коронавирусной инфекцией, 34 человека выздоровели, пятеро скончались.
За последние сутки, по данным ведомства, в регионе число больных коронавирусом увеличилось на 26 человек - до 212.
"По факту выздоровления от коронавирусной инфекции из больниц выписано 37 человек", - говорится в сообщении оперштаба. Таким образом, число выздоровевших увеличилось на три человека.
Отмечается, что в больницах с подозрением на коронавирус находится 580 человек, из них 26 детей.
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