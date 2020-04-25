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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T15:44
https://ria.ru/20200425/1570566772.html
Лавров рассказал о новых тенденциях в мире на фоне пандемии коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570353012_0:0:3106:1748_1036x0_80_0_0_7caedbdc3669c994a1308a7e3c12a161.jpg
РИА Новости

Лавров рассказал о новых тенденциях в мире на фоне пандемии коронавируса

15:44 25.04.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какие, по его мнению, тенденции наблюдаются в мире на фоне эпидемии COVID-19.
По словам Лаврова, те тенденции, которые накапливались в мире в последние несколько десятков лет, в условиях пандемии коронавируса существенно ускорились, обострились. Глава МИД РФ отметил, что в ЕС идут ожесточенные споры о том, кто же будет за это платить и кто будет брать на себя решающую роль.
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25 апреля, 15:23Распространение нового коронавируса
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"Вывод, по-моему, который из этой части противоречий напрашивается, это резкое повышение роли национальных государств. Посмотрите, в любой части света, где есть интеграционные объединения и где их нет, все-таки национальные государства берут на себя первую роль в том, чтобы самим отвечать за обеспечение безопасности своих граждан. Стремление национальных государств больше полагаться на себя превалирует. И, наверное, это тоже отражает не только сиюминутную проблему преодоления этой пандемии, но отражает и определенную усталость, в частности, в Евросоюзе это абсолютно очевидно, от того, как достаточно настырно и навязчиво ведет себя порой многосторонняя наднациональная бюрократия", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Второй тенденцией в условиях COVID-19, по словам главы МИД РФ, является разрыв хозяйственных связей в мировой экономике, падение внутреннего валового продукта, шок для многих национальных экономик и для мировой экономики в целом.
"Конечно же, мы не можем не обратить внимание, что все это сопровождается ростом конфликтности, ростом дефицита доверия. Мне очень хочется надеяться, что в итоге возобладает понимание, что только сообща можно бороться с такими угрозами, которые не знают, не признают и не соблюдают границ между государствами", - подчеркнул Лавров.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВОЗЕвросоюзВ мире
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