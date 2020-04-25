Лавров рассказал о новых тенденциях в мире на фоне пандемии коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какие, по его мнению, тенденции наблюдаются в мире на фоне эпидемии COVID-19.

По словам Лаврова, те тенденции, которые накапливались в мире в последние несколько десятков лет, в условиях пандемии коронавируса существенно ускорились, обострились. Глава МИД РФ отметил, что в ЕС идут ожесточенные споры о том, кто же будет за это платить и кто будет брать на себя решающую роль.

"Вывод, по-моему, который из этой части противоречий напрашивается, это резкое повышение роли национальных государств. Посмотрите, в любой части света, где есть интеграционные объединения и где их нет, все-таки национальные государства берут на себя первую роль в том, чтобы самим отвечать за обеспечение безопасности своих граждан. Стремление национальных государств больше полагаться на себя превалирует. И, наверное, это тоже отражает не только сиюминутную проблему преодоления этой пандемии, но отражает и определенную усталость, в частности, в Евросоюзе это абсолютно очевидно, от того, как достаточно настырно и навязчиво ведет себя порой многосторонняя наднациональная бюрократия", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале

Второй тенденцией в условиях COVID-19, по словам главы МИД РФ, является разрыв хозяйственных связей в мировой экономике, падение внутреннего валового продукта, шок для многих национальных экономик и для мировой экономики в целом.

"Конечно же, мы не можем не обратить внимание, что все это сопровождается ростом конфликтности, ростом дефицита доверия. Мне очень хочется надеяться, что в итоге возобладает понимание, что только сообща можно бороться с такими угрозами, которые не знают, не признают и не соблюдают границ между государствами", - подчеркнул Лавров.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.