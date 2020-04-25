Белорусы собрали на субботнике более 3,5 миллиона долларов

МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Белорусы собрали на республиканском субботнике около 8,7 миллиона белорусских рублей (более 3,5 миллионов долларов по текущему курсу), сообщил в пятницу вице-премьер Владимир Кухарев.

Органам госуправления и иным государственным организациям в Белоруссии , представители которых участвуют в субботнике, этот день засчитывается как рабочий, а вырученные средства не идет в зарплату, а перечисляются на специальные счета, откуда потом распределяются в зависимости от целей и задач. Сотрудники организаций могут на добровольной основе провести субботник на рабочих местах или заняться физическим трудом, например, привести в надлежащее состояние историко-культурные ценности, населенные пункты.

"Всего, по предварительным данным, порядка 2 миллионов 300 тысяч человек участвовали (в субботнике по всей стране). Работали в различных местах - это и приведение в порядок населенных пунктов, благоустройство, посадка леса. Всего собрано и перечислено порядка 8,7 миллионов (белорусских) рублей", - сказал Кухарев. Соответствующее видео разместила пресс-служба правительства республики в Facebook.

Как пояснил вице-премьер, половина этих денег будет оставлена в местных бюджетах, а в последующем направлена на благоустройство населенных пунктов, агрогородков, мест захоронений, детских спортивных и оздоровительных лагерей. Остальная часть пойдет в этом году на реставрацию комплекса зданий национального художественного музея и на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Олы, добавил Кухарев.

Республиканский субботник проходит в Белоруссии ежегодно. В прошлом году 3 миллиона участников субботника выручили почти 9 миллионов белорусских рублей (на тот момент - около 4,3 миллиона долларов), которые направили на подготовку к сезону летних оздоровительных лагерей, благоустройство населенных пунктов, приведение в порядок памятников и мемориалов, а также на капитальный ремонт и реконструкцию монумента Победы в Минске

В нынешнем году субботник в Белоруссии прошел несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 и рост зараженных в республике. Так, за последние сутки число инфицированных в Белоруссии выросло на 817, до 9,590 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в стране, умерли 67 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.