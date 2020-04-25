В Пермском крае еще 55 человек заболели коронавирусом

ПЕРМЬ, 25 апр - РИА Новости. Общее количество случаев COVID-19 в Общее количество случаев COVID-19 в Пермском крае увеличилось до 373, за сутки зарегистрировано 55 новых пациентов, все они заразились в регионе, среди инфицированных восемь детей, сообщается в официальном Telegram -канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса.

"Из 55 новых пациентов - 19 мужчин, 28 женщин и восемь детей, это четыре девочки и четыре мальчика. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Большая часть младше 45 лет, восемь человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет", — говорится в сообщении. Все заболевшие давно изолированы и проходят лечение.

По информации краевого минздрава, на прирост заболевших в эти и следующие дни повлияет локализованный очаг заражения в клинике Свердловской железной дороги " РЖД -Медицина".

Ранее сообщалось, что с начала недели в медучреждении было зарегистрировано 48 случаев заболевания с подозрением на COVID-19, коронавирус подтвердился у семи сотрудников ведомственной больницы и 26 пациентов.

"В учреждении продолжается обследование сотрудников и пациентов больницы, находящихся в отделениях, а также повторно проверяются 182 человека, выписанные в период с 10 по 21 апреля", — добавили в ведомстве.

За время эпидемии в Пермском крае излечились от инфекции 52 человека, четверо пациентов с COVID-19 скончались.