Лавров призвал сосредоточиться на разработке вакцины от COVID-19

"Во-вторых, во вторую очередь, на более долгосрочную перспективу стал думать о том, как нам усовершенствовать всемирные контакты, всемирное взаимодействие в области здравоохранения. Наши французские коллеги устами моего друга Жана-Ива Ле Дриана, министра иностранных дел, уже говорят о необходимости создать некий совет высокого уровня по здоровью человека и животных, который будет Всемирной организации здравоохранения помогать", - отметил Лавров.