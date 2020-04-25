Лавров призвал сосредоточиться на разработке вакцины от COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров предложил вместо поиска виноватых в пандемии коронавируса сконцентрироваться на мерах по разработке вакцин.
"Я бы сейчас все-таки вместо того, чтобы кричать "держи его" и искать виновных, я бы все-таки сконцентрировался на необходимых мерах по выработке вакцин параллельно с мерами предосторожности, самоизоляции, карантина и так далее", - сказал министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Во-вторых, во вторую очередь, на более долгосрочную перспективу стал думать о том, как нам усовершенствовать всемирные контакты, всемирное взаимодействие в области здравоохранения. Наши французские коллеги устами моего друга Жана-Ива Ле Дриана, министра иностранных дел, уже говорят о необходимости создать некий совет высокого уровня по здоровью человека и животных, который будет Всемирной организации здравоохранения помогать", - отметил Лавров.
По его словам, в ВОЗ уже есть достаточно серьезно укоренившаяся практика взаимодействия с учеными. "Если этот совет сможет привнести какую-то добавленную стоимость, давайте посмотрим на данные предложения", - заявил министр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
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