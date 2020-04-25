Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 23 тысячи человек

По данным на 25 апреля, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 880 (30 человек за сутки). Общее число заразившихся возросло на 595 человек (против 444 сутками ранее) до 23 392. Число выздоровевших увеличилось на 49 человек до 1277.