В Мордовии короновирус подтвердили у 45 человек, среди них двое детей

Тесты на COVID-19 в лаборатории

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 45 жителей Мордовии, среди них 18 больных старше 60 лет, сообщает оперштаб региона.

Ранее на территории Мордовии было зафиксировано 424 случая заражения коронавирусной инфекцией, два человека скончались.

"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом. Пять человек выписаны с выздоровлением. Среди новых выявленных больных преобладают жители Саранска . 18 из 45 новых подтверждений коронавируса у людей старше 60 лет. Шесть человек моложе 30 лет, из них двое – дети", - говорится в сообщении.

Всего в республике выявлено 469 случаев COVID-19, 23 человека выздоровели.

"Настораживает быстрый рост числа тяжелых случаев. Кроме того, в лечебных учреждениях находится значительное число больных пневмонией без диагноза COVID-19 либо имеющих только первичное подтверждение диагноза. Существенно возросла нагрузка на лечебные учреждения", - подчеркивается в сообщении оперштаба Мордовии.