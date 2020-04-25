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2020-04-25T16:07
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В ЛНР сообщили о подрыве украинского военного при установке мин
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РИА Новости

В ЛНР сообщили о подрыве украинского военного при установке мин

15:29 25.04.2020 (обновлено: 16:07 25.04.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Украинский военнослужащий подорвался при минировании местности у линии соприкосновения в Донбассе, в районе подконтрольного Киеву поселка Новоалександровка, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
По его словам, солдат 30-й бригады ВСУ по фамилии Савченко нарушил требования техники безопасности при обращении со взрывными устройствами, из-за чего произошла детонация противопехотной мины.
По данным Народной милиции, из-за полученных ранений военнослужащий погиб. При этом, уточнил Осадчий, командир 30-й бригады приказал доложить в штаб, что солдат погиб при обстреле.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не рой другому яму...
25 апреля, 15:45
Денис Чистов
8100001
А ведь говорили ему, не гоже воевать в святую неделю. Да ещё и ставить мины против своих соотечественников. Вот пришло наказание сверху.
25 апреля, 16:44
Jonnsjr Carter
6220001
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