В ЛНР сообщили о подрыве украинского военного при установке мин

ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Украинский военнослужащий подорвался при минировании местности у линии соприкосновения в Донбассе, в районе подконтрольного Киеву поселка Новоалександровка, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
По его словам, солдат 30-й бригады ВСУ по фамилии Савченко нарушил требования техники безопасности при обращении со взрывными устройствами, из-за чего произошла детонация противопехотной мины.
По данным Народной милиции, из-за полученных ранений военнослужащий погиб. При этом, уточнил Осадчий, командир 30-й бригады приказал доложить в штаб, что солдат погиб при обстреле.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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