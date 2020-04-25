"Яблоко" создаст волонтерскую сеть для помощи в период пандемии

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Партия Партия "Яблоко" создает волонтерскую сеть для помощи гражданам РФ в преодолении последствий пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба партии.

"Партия "Яблоко" создает волонтерскую сеть для преодоления последствий пандемии коронавируса. Активисты партии и все, кто захочет к ним присоединиться, будут оказывать помощь согражданам по всей России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для формирования волонтерской сети запущен специальный сайт "Ты не один", на котором можно зарегистрироваться волонтером или попросить о помощи. Кроме того, на сайте даны простые советы, как помочь своим соседям по подъезду, а также бездомным.

Также в перспективе на сайте планируется открыть сбор пожертвований для поддержки проекта, уточнила пресс-служба.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.