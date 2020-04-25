В ЛНР заявили, что силовики препятствуют работе беспилотников ОБСЕ

ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о размещении украинскими силовиками бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
"С целью недопущения вскрытия техники вооруженных формирований Украины размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ маневренной группой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков зафиксировано в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Катериновка, Врубовка, Александрополье и Попасная.
"Беспилотный летательный аппарат миссии вынужден был прекратить наблюдение. Данные факты подтверждаются в официальных отчетах СММ ОБСЕ", - добавил Осадчий.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения