Лавров заявил о заинтересованности стран G20 в общей борьбе с COVID-19

"И не забудем, что Группа двадцати, при всех противоречиях, которые возникли в связи с тем, что внутри этой группы пытались определить, кто же виноват и надо ли показать пальцем на одну или несколько стран, на Всемирную организацию здравоохранения, тем не менее Группа двадцати приняла соответствующие решения. И мы исходим из того, что эти решения показывают заинтересованность всех ведущих государств, я думаю, что и всех стран мира в целом, чтобы объединять усилия", - отметил Лавров.