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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T15:23
https://ria.ru/20200425/1570565998.html
Лавров заявил о заинтересованности стран G20 в общей борьбе с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/155600/10/1556001015_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d3ae6a0be9e2ab9370a5989b40e733e2.jpg
РИА Новости

Лавров заявил о заинтересованности стран G20 в общей борьбе с COVID-19

15:23 25.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание глав делегаций государств – участников "Группы двадцати", 2019
Заседание глав делегаций государств – участников Группы двадцати, 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заседание глав делегаций государств – участников "Группы двадцати", 2019 . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Принятые Группой двадцати (G20) в ситуации пандемии коронавируса решения показывают заинтересованность всех ведущих стран мира по объединению усилий для борьбы с этой угрозой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.
Министр отметил, что сегодня есть серьёзное и активное стремление к тому, чтобы наладить международное сотрудничество. Он привёл в пример принятую ООН резолюцию о выражении солидарности в борьбе с коронавирусом и резолюцию, предусматривающую доступность для всех стран мира достижений в выработке вакцины от коронавируса.
"И не забудем, что Группа двадцати, при всех противоречиях, которые возникли в связи с тем, что внутри этой группы пытались определить, кто же виноват и надо ли показать пальцем на одну или несколько стран, на Всемирную организацию здравоохранения, тем не менее Группа двадцати приняла соответствующие решения. И мы исходим из того, что эти решения показывают заинтересованность всех ведущих государств, я думаю, что и всех стран мира в целом, чтобы объединять усилия", - отметил Лавров.
План действий G20 включает меры по финансированию экстренных мероприятий в сфере здравоохранения; адресную поддержку уязвимых слоев населения и предприятий (включая малый и средний бизнес) и создание условий для восстановления экономик.
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18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
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Кроме того, "финансовая двадцатка" совместно с Парижским клубом кредиторов согласовали основные параметры новой инициативы МВФ и Всемирного банка по предоставлению отсрочки по долговым платежам для стран с низким уровнем дохода.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 68 622 человек, всего скончались от болезни 615 человек, выздоровели 4,89 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сергей ЛавровБольшая двадцаткаПолитика
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