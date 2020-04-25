Лавров надеется, что очный саммит СБ ООН пройдет в этом году

ПЕТРОПАЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что очный саммит Совета Безопасности ООН пройдет в этом году.
"Надеюсь, что такой саммит состоится в этом году, он будет полезен для всего мирового сообщества. Речь идет об очной встрече лидеров",- сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.
Ранее Лавров заявил, что повестка дня и сроки проведения саммита "пятерки" СБ ООН обсуждаются, не исключается при этом проведение видеоконференции лидеров стран, но не взамен полноценному саммиту.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН предложил президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция.
Позднее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В связи с этим, в частности, многие политические и международные встречи проводятся в режиме онлайн.
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