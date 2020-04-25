Лавров надеется, что очный саммит СБ ООН пройдет в этом году

Коронавирусу вопреки: как государство поддержит население и бизнес

Коронавирусу вопреки: как государство поддержит население и бизнес

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В связи с этим, в частности, многие политические и международные встречи проводятся в режиме онлайн.