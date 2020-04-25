Лавров рассказал о подготовке к видеоконференции лидеров "пятерки" СБ ООН

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Дата онлайн-саммита "пятерки" СБ ООН и итоговое коммюнике встречи в настоящий момент согласовываются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Речь идёт об очной встрече лидеров. Сейчас в дополнение к этой инициативе, которая была выдвинута безотносительно коронавируса, сейчас обсуждается возможность контакта онлайн, в формате видеоконференции для того, чтобы лидеры "пятерки" могли произнести свои подходы по коронавирусу в дополнение к тому, что уже было сказано "двадцаткой" и ГА ООН", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Он отметил, что с предложением провести онлайн-саммит постоянных членов Совбеза ООН выступил президент Франции Эммануэль Макрон, с его идеей согласились все участники "пятерки".
"Сейчас согласовывается дата и то коммюнике, которое мы хотели бы выпустить по итогам такого разговора", - добавил Лавров.
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