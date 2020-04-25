РПЦ помогла региону в Италии получить средства для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Русская православная церковь помогла итальянской провинции Апулия получить от благотворителей маски и дезинфицирующие средства для борьбы с COVID-19, сообщается в субботу на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

"По благословению патриарха Кирилла отдел внешних церковных связей вступил в контакт с православными бизнесменами, проживающими в Швейцарии, которые на собственные средства организовали доставку медицинских масок разного уровня защиты, термометров, медицинских халатов, дезинфицирующих средств и других предметов первой необходимости из Китая. Груз прибыл из Китая в Швейцарию и оттуда был направлен грузовиком в Италию, где и был получен 24 апреля", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее губернатор области Апулия Микеле Эмилиано обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой помолиться о христианской общине региона. Также губернатор, "учитывая глубокую дружбу между Апулией и Россией, именем святителя Николая", предложил патриарху Кириллу попросить "представителей российского правительства, а также российского предпринимательского сообщества предоставить всю возможную помощь". Речь в письме, в частности, шла о защитных масках, водонепроницаемых защитных халатах, экранах для лица.