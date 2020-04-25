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Религия и мировоззрение
2020-04-25T15:20
https://ria.ru/20200425/1570565906.html
РПЦ помогла региону в Италии получить средства для борьбы с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/154823/88/1548238849_0:0:2925:1645_1036x0_80_0_0_b3f0a343ef26bbc66d2c2b3e96f358e0.jpg
РИА Новости

РПЦ помогла региону в Италии получить средства для борьбы с COVID-19

15:20 25.04.2020
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаИкона Святого Николая Чудотворца
Икона Святого Николая Чудотворца
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Русская православная церковь помогла итальянской провинции Апулия получить от благотворителей маски и дезинфицирующие средства для борьбы с COVID-19, сообщается в субботу на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
"По благословению патриарха Кирилла отдел внешних церковных связей вступил в контакт с православными бизнесменами, проживающими в Швейцарии, которые на собственные средства организовали доставку медицинских масок разного уровня защиты, термометров, медицинских халатов, дезинфицирующих средств и других предметов первой необходимости из Китая. Груз прибыл из Китая в Швейцарию и оттуда был направлен грузовиком в Италию, где и был получен 24 апреля", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее губернатор области Апулия Микеле Эмилиано обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой помолиться о христианской общине региона. Также губернатор, "учитывая глубокую дружбу между Апулией и Россией, именем святителя Николая", предложил патриарху Кириллу попросить "представителей российского правительства, а также российского предпринимательского сообщества предоставить всю возможную помощь". Речь в письме, в частности, шла о защитных масках, водонепроницаемых защитных халатах, экранах для лица.
В городе Бари итальянского региона Апулия находятся мощи святителя Николая Мирликийского, которые привозили в Россию в 2017 году.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАпулияБариИталияВ мире
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