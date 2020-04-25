Число зараженных коронавирусом в КБР превысило 270 человек

Врач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус

НАЛЬЧИК, 25 апр – РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Общее число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии составило 272 человека, за сутки выявлено 29 новых больных, выздоровело три человека, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии зарегистрированы 243 случая коронавирусной инфекции, среди госпитализированных – двое детей, пятеро пациентов в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Один человек скончался. Выздоровел 21 человек. В республике введен режим полной самоизоляции до 30 апреля.

"За сутки выявлено 29 новых больных, всего в республике теперь 272 подтвержденных случая заражения COVID-19. Выздоровело за сутки три человека, а всего 24", - сказал собеседник агентства.

По данным штаба, за сутки госпитализировано восемь человек, а всего в двух госпиталях находятся 125 человек, в том числе двое детей. В реанимации - 12 человек, из которых пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.

"Под амбулаторным наблюдением находятся 124 человека, в том числе 30 детей, все они переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме. Дома под медицинским наблюдением остается 1440 человек, имевших контакты с зараженными людьми", - отметили в штабе.

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