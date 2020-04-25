Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T15:20
https://ria.ru/20200425/1570565875.html
Число зараженных коронавирусом в КБР превысило 270 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568885067_0:286:3057:2006_1036x0_80_0_0_256795f520371be607846eede7eb7695.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в КБР превысило 270 человек

15:20 25.04.2020
2432
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВрач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус
Врач поликлиники №1 Владивостока подписывает пробирку с образцом, взятым со слизистой носа пациента для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 25 апр – РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии составило 272 человека, за сутки выявлено 29 новых больных, выздоровело три человека, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии зарегистрированы 243 случая коронавирусной инфекции, среди госпитализированных – двое детей, пятеро пациентов в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Один человек скончался. Выздоровел 21 человек. В республике введен режим полной самоизоляции до 30 апреля.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"За сутки выявлено 29 новых больных, всего в республике теперь 272 подтвержденных случая заражения COVID-19. Выздоровело за сутки три человека, а всего 24", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки госпитализировано восемь человек, а всего в двух госпиталях находятся 125 человек, в том числе двое детей. В реанимации - 12 человек, из которых пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.
"Под амбулаторным наблюдением находятся 124 человека, в том числе 30 детей, все они переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме. Дома под медицинским наблюдением остается 1440 человек, имевших контакты с зараженными людьми", - отметили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил карантина?
Проголосовали:182254
15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
210202
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:51Путин: победа над нацизмом открыла путь к возрождению независимой Австрии
12:50В России выявили нарушения сохранности воинских захоронений
12:50Суд арестовал бизнесмена Быкова, подозреваемого в организации убийств
12:49Facebook разрешит сотрудникам работать из дома до конца года
12:45Мурашко заявил о гордости за российских медиков
12:45В Турции рассказали, когда ждут возвращения российских туристов
12:45Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
12:43В Ингушетии 66 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
12:43В Чехии зарегистрировали наименьшее за три дня число случаев коронавируса
12:41Сборщиков подписей на выборах в Белоруссии обяжут носить средства защиты
12:39Следствие попросило суд об аресте основателя паблика "Омбудсмен полиции"
12:39В реанимации в Кабардино-Балкарии находятся 16 пациентов с коронавирусом
12:39В Орловской области продлили режим самоизоляции
12:37Путин направил Джонсону послание по случаю 75-й годовщины Победы
12:37Число заболевших COVID-19 в Одинцово превысило тысячу человек
12:36Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
12:35В Ростовской области умерли четыре пациента с коронавирусом
12:33Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной угрозы
12:33В России на ИВЛ находятся более 1200 пациентов с коронавирусом
12:33На Камчатке продлили режим самоизоляции
Лента новостейМолния